مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: الاحتلال بحصاره يحرم شعبا أعزل من المساعدة المنقذة للأرواح منذ بداية الشهر الحالي ومن مسؤوليات مجلس الأمن أن يتحرك وفق صلاحياته

Lebanon 24