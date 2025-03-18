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مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: الاحتلال بحصاره يحرم شعبا أعزل من المساعدة المنقذة للأرواح منذ بداية الشهر الحالي ومن مسؤوليات مجلس الأمن أن يتحرك وفق صلاحياته

Lebanon 24
18-03-2025 | 12:09
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