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المندوب الإسرائيلي: أي نقاش حول المعاناة الإنسانية دون ذكر الرهائن ليس صادقا

Lebanon 24
18-03-2025 | 12:22
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