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يسرائيل هيوم عن مصادر: مسؤول ملف الرهائن في الجيش اعتبر أن استئناف القتال ليس الطريقة المثلى لاستعادة الرهائن

Lebanon 24
18-03-2025 | 12:40
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