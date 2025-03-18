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سلام: الدعم الذي نقدمه للأيتام هو بمثابة استثمار للمستقبل فكل فرصة تعليمية هي خطوة نحو بناء مجتمع أكثر عدلا وإنسانية وندعو الجميع للمساهمة سواء بالدعم المادي أو المعنوي أو المشاركة بالمبادرات

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:16
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