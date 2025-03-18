سلام: الدعم الذي نقدمه للأيتام هو بمثابة استثمار للمستقبل فكل فرصة تعليمية هي خطوة نحو بناء مجتمع أكثر عدلا وإنسانية وندعو الجميع للمساهمة سواء بالدعم المادي أو المعنوي أو المشاركة بالمبادرات

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