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البيت الأبيض: ترمب وبوتين تحدثا بشكل واسع عن الشرق الأوسط كمنطقة تعاون محتمل لمنع الصراعات في المستقبل

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:35
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