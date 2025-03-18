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البيت الأبيض: بوتين وترمب اتفقا على أن إيران لا ينبغي لها أبدا أن تكون في وضع يسمح لها بتدمير إسرائيل

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:36
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