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دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين

Lebanon 24
18-03-2025 | 14:43
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