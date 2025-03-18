رئيس طائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري: ما يحصل ضبابيّة وفرض لسياسة الأمر الواقع بلون واحد عبر عناوين ملثّمة تحاول الظهور على شاشات العالم

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