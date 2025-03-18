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الهجري: حين كان السؤال عن الانتهاكات قيل أنها عناصر منفلتة ونقول إن عناصر فصائلكم ممثلون لكم وأنتم مسؤولون عن تصرفاتهم

Lebanon 24
18-03-2025 | 15:58
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