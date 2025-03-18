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نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: استهداف إداريي حماس رسالة بأننا لن نسمح لها بالاحتفاظ بالسيطرة على غزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 16:03
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