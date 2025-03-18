Advertisement

أخبار عاجلة

سانا: حزب الله يقصف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قريتي زيتا والمصرية بريف حمص

Lebanon 24
18-03-2025 | 17:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سانا: حزب الله يستهدف بعدّة قذائف مدفعية محطة مياه عين التنور بالريف الغربي لحمص
lebanon 24
19/03/2025 03:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الجيش السوداني يقصف بالمدفعية ارتكازات للدعم في وسط الخرطوم
lebanon 24
19/03/2025 03:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع لـ سانا: تجري الآن اشتباكات عنيفة بمحيط قرية "بتعنيتا" بريف اللاذقية
lebanon 24
19/03/2025 03:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام السوري ينفذ عملية انتشار أمني في قريتي كفير الزيت ودير قانون بريف دمشق لتعزيز الأمن والأستقرار (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/03/2025 03:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
20:53 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:51 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:51 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:30 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:30 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:53 | 2025-03-18
20:51 | 2025-03-18
20:51 | 2025-03-18
20:30 | 2025-03-18
20:30 | 2025-03-18
20:13 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24