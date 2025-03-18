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زيلنسكي: قصف روسي يستهدف منشآت مدنية في أوكرانيا من بينها مستشفى وبوتين رفض فعليا مقترح وقف كامل لإطلاق النار
Lebanon 24
18-03-2025
|
19:06
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