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قاضية فيدرالية تجمّد قرار حظر خدمة المتحوّلين جنسياً في الجيش الأميركي

Lebanon 24
18-03-2025 | 19:50
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