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الحكومة الإسرائيلية توافق على إعادة تعيين بن غفير وزيرًا للأمن القومي

Lebanon 24
19-03-2025 | 01:12
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