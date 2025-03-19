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وزير الدفاع الألماني: موافقة بوتين على تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية لا قيمة لها

Lebanon 24
19-03-2025 | 02:15
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