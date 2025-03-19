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وزيرة خارجية ألمانيا: استئناف القتال في غزة يهدد الجهود الإيجابية للدول العربية

Lebanon 24
19-03-2025 | 04:22
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