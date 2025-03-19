Advertisement

أخبار عاجلة

هيومن رايتس ووتش تندد باعتقال رئيس بلدية إسطنبول

Lebanon 24
19-03-2025 | 04:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيومن رايتس ووتش: الحملة الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية هي الأطول والأكثر حدة منذ الانتفاضة الثانية
lebanon 24
19/03/2025 12:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هيومن رايتس ووتش: على وزراء الخارجية الأوروبيين إدانة جرائم إسرائيل الفظيعة خلال اجتماعهم مع غدعون ساعر
lebanon 24
19/03/2025 12:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هيومن رايتس ووتش: عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية هدية لمرتكبي الفظائع الجماعية في العالم
lebanon 24
19/03/2025 12:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هيومن رايتس ووتش: تعليق الحكومة الأميركية المساعدات الأجنبية قد يؤدي لتفاقم الظروف المهددة للحياة في سوريا
lebanon 24
19/03/2025 12:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:21 | 2025-03-19
06:16 | 2025-03-19
06:15 | 2025-03-19
06:13 | 2025-03-19
06:12 | 2025-03-19
05:53 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24