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إعلام روسي: موسكو قد تطلب الاعتراف بالقرم والمناطق التي سيطرت عليها كمناطق روسية

Lebanon 24
19-03-2025 | 04:33
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