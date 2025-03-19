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بلدية جنين: القوات الإسرائيلية جرفت كل طرقات مخيم جنين و80% من شوارع المدينة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-03-2025 | 06:15
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