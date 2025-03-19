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إصابة 5 من فريق أممي مختص بإزالة الألغام في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة (روسيا اليوم)
Lebanon 24
19-03-2025
|
06:54
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