Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر طبية بغزة: وفاة أجنبي يعمل مع الأمم المتحدة متأثرًا بجروحه إثر قصف إسرائيلي على مركز للأمم المتحدة

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية: 5 جرحى من جراء قصف إسرائيلي على مركز تابع للأمم المتحدة وسط قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/03/2025 18:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك حاجة ماسة لمزيد من الإمدادات الغذائية والطبية لغزة
lebanon 24
19/03/2025 18:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة: نحث إسرائيل على وقف العمليات العسكرية والعقاب الجماعي للمدنيين بغزة فورا
lebanon 24
19/03/2025 18:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تعتبر أي نزوح قسري بغزة "تطهيرا عرقيا"
lebanon 24
19/03/2025 18:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:36 | 2025-03-19
12:35 | 2025-03-19
12:35 | 2025-03-19
12:34 | 2025-03-19
12:32 | 2025-03-19
12:30 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24