Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: وقف المساعدات العسكرية لكييف سيكون على رأس جدول أعمال المفاوضات بين موسكو وواشنطن (روسيا اليوم)

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مساعد بوتين: بريطانيا مهتمة بتعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيا والعلاقات بين موسكو وواشنطن
lebanon 24
19/03/2025 18:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: المباحثات بالرياض بين موسكو وواشنطن ناقشت بشكل خاص العلاقات الثنائية
lebanon 24
19/03/2025 18:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن تخشى فشل استراتيجيتها في احتواء روسيا على خلفية الحوار بين موسكو وواشنطن
lebanon 24
19/03/2025 18:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: الأعمال العسكرية ستتوقف فقط إذا وصلت المفاوضات إلى نتيجة توافق عليها روسيا
lebanon 24
19/03/2025 18:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:36 | 2025-03-19
12:35 | 2025-03-19
12:35 | 2025-03-19
12:34 | 2025-03-19
12:32 | 2025-03-19
12:30 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24