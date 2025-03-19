Advertisement

أخبار عاجلة

انتهاء الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الحكومية السورية و"قسد" في ريف الحسكة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-03-2025 | 10:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتهاء اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري وتم تحديد اجتماع ثان للجنة يوم الخميس
lebanon 24
19/03/2025 18:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات من الدفاع السورية تتوجه للحسكة بالتنسيق مع قسد لاستلام السجون (الحدث)
lebanon 24
19/03/2025 18:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وفد من العاصمة دمشق إلى الحسكة لبدء تنفيذ اتفاق الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/03/2025 18:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: الاتفاق بين الرئاسة السورية و"قسد" تم برعاية أميركية
lebanon 24
19/03/2025 18:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:43 | 2025-03-19
12:36 | 2025-03-19
12:35 | 2025-03-19
12:35 | 2025-03-19
12:34 | 2025-03-19
12:32 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24