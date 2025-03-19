وزيرة خارجية المانيا أكدت من قصر بعبدا أهمية إقرار الاصلاحات ونقلت اهتمام بلادها بالأوضاع في لبنان ولاسيما في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية-السورية

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