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وزيرة خارجية المانيا أكدت من قصر بعبدا أهمية إقرار الاصلاحات ونقلت اهتمام بلادها بالأوضاع في لبنان ولاسيما في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية-السورية

Lebanon 24
19-03-2025 | 11:06
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