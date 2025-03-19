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4 شهداء بينهم طفل بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس (الجزيرة)

Lebanon 24
19-03-2025 | 11:51
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