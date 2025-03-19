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النائب سامي الجميل عبر إذاعة "صوت لبنان": لست مستعداً لمناقشة مبدأ بقاء السلاح بل أنا مستعد لمد يدي لكل اللبنانيين تحت سقف المساواة والدستور

Lebanon 24
19-03-2025 | 12:07
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