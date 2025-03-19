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وزارة الخارجية البلغارية: مقتل موظف بلغاري بالأمم المتحدة في قطاع غزة اليوم

Lebanon 24
19-03-2025 | 12:24
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