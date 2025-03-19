Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس عن مسؤول أميركي: واشنطن أبلغت عددا من حلفائها بالمنطقة بمضمون رسالة ترامب لخامنئي قبل تسليمها لطهران

Lebanon 24
19-03-2025 | 13:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤول فلسطيني: السلطة أبلغت إدارة ترامب مسبقا بخطوة إلغاء تحويل المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء
lebanon 24
19/03/2025 21:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التلغراف: واشنطن أبلغت حلفاءها أنها لن تشارك بتخطيط المناورات العسكرية في أوروبا بدءا من العام المقبل
lebanon 24
19/03/2025 21:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصدر مطلع: ويتكوف سلم رسالة ترامب إلى الإماراتيين لتسليمها إلى الإيرانيين
lebanon 24
19/03/2025 21:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: محمد شريف الله أحد قادة فرع التنظيم بأفغانستان وباكستان سيتم تسليمه إلينا
lebanon 24
19/03/2025 21:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:24 | 2025-03-19
15:12 | 2025-03-19
15:11 | 2025-03-19
14:57 | 2025-03-19
14:51 | 2025-03-19
14:25 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24