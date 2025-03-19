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سانا عن قائد عسكري سوري: الجيش السوري ملتزم بتنفيذ الاتفاق ونؤكد على أن أي خرق لهذا التفاهم من قبل "حزب الله" سيواجه برد حازم ومباشر دون إنذار مسبق

Lebanon 24
19-03-2025 | 13:34
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