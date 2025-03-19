وزير الدفاع ميشال منسى: تدخل الشرعية اللبنانية في الاشتباكات الأخيرة هدفه حماية المواطنين اللبنانيين والاتفاق الذي أُبرم مع الجانب السوري تركز على وقف إطلاق النار بين الطرفين (MTV)

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