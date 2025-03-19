Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع ميشال منسى: بعد الانسحاب انتشر الجيش في منطقة حوش السيد علي لمنع أي تقدم آخر محتمل مع دوريات مكثفة لطمأنة المواطنين وتنظيف المنطقة ممّا تمّ تفخيخه (MTV)

Lebanon 24
19-03-2025 | 13:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع ميشال منسى: تدخل الشرعية اللبنانية في الاشتباكات الأخيرة هدفه حماية المواطنين اللبنانيين والاتفاق الذي أُبرم مع الجانب السوري تركز على وقف إطلاق النار بين الطرفين (MTV)
lebanon 24
19/03/2025 21:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري: منطقة حوش السيد علي باتت خالية من عناصر حزب الله
lebanon 24
19/03/2025 21:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري: منطقة حوش السيد علي باتت تحت سيطرتنا (العربية)
lebanon 24
19/03/2025 21:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة من الجيش تدخل الى حوش السيد علي تمهيدا لعودة الأهالي الى المنطقة (LBCI)
lebanon 24
19/03/2025 21:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:24 | 2025-03-19
15:12 | 2025-03-19
15:11 | 2025-03-19
14:57 | 2025-03-19
14:51 | 2025-03-19
14:25 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24