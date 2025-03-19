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وزارة الخارجية الأميركية: لا تزال هناك خطة مؤقتة على الطاولة من شأنها تمديد وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
19-03-2025
|
14:17
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