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وزارة الخارجية الأميركية: لا تزال هناك خطة مؤقتة على الطاولة من شأنها تمديد وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
19-03-2025 | 14:17
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