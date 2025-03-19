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معاريف عن مصادر سياسية: ننفذ الآن المرحلة الأولى من العملية التي تشمل غارات جوية مكثفة واستهداف كبار قادة حماس

Lebanon 24
19-03-2025 | 14:25
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