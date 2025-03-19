Advertisement

أخبار عاجلة

جيروزاليم بوست: الأوروبيون حذروا طهران من عقوبات كبيرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق نووي بحلول تموز المقبل

Lebanon 24
19-03-2025 | 15:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: تم تحديد موعد نهائي لاستئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا
lebanon 24
19/03/2025 23:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا لم نتمكن من التوصل لاتفاق مع الصين سنفرض عليها تعرفات ضخمة
lebanon 24
19/03/2025 23:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية هولندا: ناقشت مع عراقجي البرنامج النووي الإيراني وفرصة التوصل لاتفاق نووي جديد
lebanon 24
19/03/2025 23:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس لـ "WSJ": سنفرض عقوبات على روسيا إذا لم توافق على اتفاق مع أوكرانيا
lebanon 24
19/03/2025 23:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:23 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:22 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:20 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:19 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:23 | 2025-03-19
17:22 | 2025-03-19
17:20 | 2025-03-19
17:19 | 2025-03-19
16:26 | 2025-03-19
16:12 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24