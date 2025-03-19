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حماس: إعلان الاحتلال عزمه هدم أكثر من 95 بناية سكنية في مخيم جنين إرهاب متصاعد واستكمال لحرب الإبادة بحق شعبنا

Lebanon 24
19-03-2025 | 16:11
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