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AFP نقلاً عن الدفاع المدني في غزة: أكثر من 470 قتيلًا منذ استئناف الغارات الإسرائيلية على القطاع

Lebanon 24
19-03-2025 | 17:23
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