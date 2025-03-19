Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: يجب العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة فهذا أمر أساسي من أجل الإفراج عن جميع الرهائن وحماية المدنيين

Lebanon 24
19-03-2025 | 18:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية كندا: يجب أن يظل التركيز في إسرائيل وغزة على حماية المدنيين والإفراج الفوري عن جميع الرهائن
lebanon 24
20/03/2025 04:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: توقف حماس عن الإفراج عن الرهائن خرق لاتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
20/03/2025 04:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: غوتيريش يدعو لاحترام وقف إطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن المتبقين
lebanon 24
20/03/2025 04:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسيرة الإسرائيلية المحررة أربيل يهود: أطالب الجميع بمواصلة النضال من أجل الإفراج عن كل الرهائن
lebanon 24
20/03/2025 04:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
20:51 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:45 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:38 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:25 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:19 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:51 | 2025-03-19
20:45 | 2025-03-19
20:38 | 2025-03-19
20:25 | 2025-03-19
20:19 | 2025-03-19
20:18 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24