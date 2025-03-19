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ماكرون: هدفنا المشترك هو لبنان ذو سيادة كاملة وسوريا موحدة ومستقرة تسير نحو انتقال سياسي شامل

Lebanon 24
19-03-2025 | 19:56
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