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"واس": ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس وزراء باكستان ويبحث معه آفاق التعاون الثنائي وتطويره بشتى المجالات

Lebanon 24
19-03-2025 | 20:02
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