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اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: الغارات الإسرائيلية تشكل تصعيدا ينذر بتوسع الصراع الإقليمي ويقوض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

Lebanon 24
19-03-2025 | 20:38
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