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يديعوت أحرونوت: المستوى السياسي الإسرائيلي قرر تصعيد إطلاق النار تدريجيا للضغط على حركة حماس

Lebanon 24
20-03-2025 | 01:44
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