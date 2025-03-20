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ترامب: هدفي التقريب بين روسيا وأوكرانيا وخفض الإنفاق الأميركي على دعم كييف

Lebanon 24
20-03-2025 | 02:24
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