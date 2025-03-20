Advertisement

أخبار عاجلة

صحة غزة: مقتل 70 فلسطينيا على الأقل في ضربات إسرائيلية اليوم

Lebanon 24
20-03-2025 | 03:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"معاريف" نقلا عن مصدر إسرائيلي: إن تجدد القتال فحجم الدمار لن يظل عند نسبة 70% كما هو الحال اليوم بل من المرجح أن يصل إلى 90% على الأقل
lebanon 24
20/03/2025 12:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" عن مصادر فلسطينية: استشهاد 4 فلسطينيين في ضربات إسرائيلية على غزة اليوم
lebanon 24
20/03/2025 12:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام حوثي: 10 ضربات أميركية على الأقل تستهدف مناطق للحوثيين في اليمن
lebanon 24
20/03/2025 12:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مقتل شخص على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية والأفغانية عند معبر حدودي
lebanon 24
20/03/2025 12:46:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:37 | 2025-03-20
06:29 | 2025-03-20
06:22 | 2025-03-20
06:15 | 2025-03-20
06:13 | 2025-03-20
06:12 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24