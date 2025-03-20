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المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: باب التفاوض الدبلوماسي سيظل مفتوحا إذا تم احترام آدابه

Lebanon 24
20-03-2025 | 03:50
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