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الخارجية المصرية: اتصال هاتفي جرى أمس الأربعاء بين وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

Lebanon 24
20-03-2025 | 04:23
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