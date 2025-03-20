الرئيس عون في اليوم العالمي للفرنكوفونية: نحن لا نرتبط إلّا بلبنان لكنّنا نعم مع الفرنكوفونية التي هي مسألة انتماء إلى حضارة والتي تعني أن تكون مع العقل في مواجهة الجنون

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