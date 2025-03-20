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أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 899470 منذ بداية الحرب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
20-03-2025 | 04:47
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