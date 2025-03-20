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وول ستريت جورنال: الكونغو تقدم صفقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب لطرد المتمردين مقابل الحصول على المعادن

Lebanon 24
20-03-2025 | 04:49
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