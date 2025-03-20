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وزير خارجية إيران: سنرد على رسالة ترامب خلال الأيام المقبلة عبر القنوات المناسبة

Lebanon 24
20-03-2025 | 05:00
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