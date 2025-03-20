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رئيس الوزراء الإثيوبي: أزمة تغراي ستحل سلميا وملتزمون بتنفيذ اتفاقية بريتوريا ولا عودة للحرب في الإقليم

Lebanon 24
20-03-2025 | 05:07
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